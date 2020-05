Coronavirus, in Qatar 3 anni di carcere e 50 mila euro se fermati senza mascherina

Tra i tantissimi paesi colpiti dall'emergenza Coronavirus c'è anche il Qatar. Nello stato mediorientale, in particolare, sono state redatte regole rigidissime per contenere la diffusione del virus. Da oggi, infatti, sono in vigore l'applicazione di leggi rigidissime che prevedono sanzioni fino a 3 anni di carcere e 50 mila euro di multa per chi non indossa la mascherina in pubblico.