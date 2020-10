Coronavirus, l'OMS promuove l'ultimo Dpcm: "Misure utili a evitare il contagio"

L'OMS promuove l'ultimo Dpcm varato dal governo Conte per contrastare il contagio in Italia. "Sono misure utili per ridurre la possibilità di assembramenti e quindi rendere meno probabili i contagi - afferma Maria van Kerkhove, guida del team anti Covid-19 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - tocca a noi decidere come vedere altre persone, socializzare ma minimizzando il rischio. Dobbiamo fare tutto il possibile per evitare occasioni di assembramento e quindi ridurre le occasioni di contagio".