Coronavirus: Lipsia già tornato in campo, oggi allenamento

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Anche in tempi di pandemia del coronavirus c'è chi si allena. E' il Lipsia, squadra della Bundesliga approdata ai quarti di finale della Champions League, prima dello stop della massima competizione continentale. L'ex romanista Patrik Schick e i suoi compagni hanno ripreso a lavorare oggi nel centro di allenamento del club, a Cottaweg. I dirigenti e l'allenatore Julian Nagelsmann hanno suggerito ai giocatori l'atteggiamento da adottare a causa del Covid-19, poi i calciatori si sono ritrovati sui tre campi del centro per fare esercizi individuali a base di dribbling, tiri in porta e resistenza. E' stato evitato ogni contatto fisico, il tutto per un'ora abbondante di lavoro. Terminata la seduta, i giocatori si sono cambiati nelle stanze del 'quartier generale' del club, hanno ritirato il cibo in mensa, da portare a casa, poi si sono diretti verso le rispettive abitazioni per fare la doccia tra le mura domestiche. Nagelsmann vuole riproporre questo tipo di allenamento anche nei prossimi giorni. (ANSA).