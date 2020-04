Coronavirus: nasce Donation League, campionato solidarietà

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Nasce la Donation League, il campionato solidale delle tifoserie per far primeggiare la propria squadra del cuore, ora che il calcio è fermo, facendola diventare Campione di solidarietà. L'iniziativa, ideata da Claudio Cecchetto, vede già coinvolti tifosi illustri ma anche semplici appassionati che, attraverso il sito https://donationleague.it/ possono, donando, far guadagnare punti alla propria squadra. La raccolta fondi supporta lo sviluppo di nuovi farmaci, la ricerca della cura e del vaccino per sconfiggere il Covid-19 ed è destinata al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell'ospedale Luigi Sacco per lo sviluppo dei farmaci per la cura del Coronavirus e la ricerca del vaccino. Tanti gli artisti del mondo della musica che hanno sposato l'iniziativa da Max Pezzali, tifoso interista, a Gigi D'Alessio, che tifa Napoli, ma anche Emis Killa e Francesco Facchinetti. Tra gli attori e i presentatori hanno donato Carlo Conti, Caterina Balivo, Pierluigi Pardo, Daniele Bossari, solo per citarne alcuni. ''In Italia ci sono 25 milioni di tifosi che, a causa dello stop al campionato - spiega Claudio Cecchetto - non possono esprimere il loro tifo negli stadi, ma l'amore per la propria squadra rimane per questo, attraverso Donation League vogliamo fare in modo che la forza di questo tifo che ci accomuna e ci coinvolge, diventi strumento di solidarietà''. (ANSA).