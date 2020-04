Coronavirus, raccolta fondi di Ibrahimovic: superati i 300mila euro

Non solo un grande calciatore, ma anche un grande uomo. Zlatan Ibrahimovic, ha deciso di organizzare una raccolta fondi che verrà direttamente devoluta a Humanitas per contribuire a rafforzare le Terapie Intensive e i Pronto Soccorso degli ospedali di Rozzano/Milano, Bergamo, Castellanza (VA) e Torino, e da poco ha superato i 300mila euro. Grande traguardo, quindi, per far sì che questa situazione finisca il più presto possibile.