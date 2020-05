Coronavirus, secondo uno studio sarebbero i centravanti i calciatori più a rischio

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l'università di Aarhus ha condotto uno studio riguardante il diverso rischio per i calciatori in campo in caso di ripresa. In particolare da questa analisi si deduce che la categoria più a rischio sarebbero i centravanti. I studiosi, per arrivare a questo risultato, hanno monitorato i movimenti degli attaccanti in 14 partite del campionato danese ed è stato evidenziato che per i movimenti e per i contatti con gli altri giocatori, sono i centravanti la categoria più a rischio.