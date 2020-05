Coronavirus, Taylor: "Un'ipotesi per la ripresa è giocare match più corti"

(ANSA) - LONDRA, 05 MAG - Tra gli accorgimenti al vaglio in questi giorni in Inghilterra per consentire la ripresa della Premier League c'è anche l'ipotesi di accorciare la durata degli incontri. Se la Fifa ha proposto di aumentare il numero delle sostituzioni, per consentire ai giocatori di sostenere lo sforzo di un calendario inevitabilmente congestionato, Gordon Taylor, direttore generale del sindacato calciatori inglesi, ha rivelato al Guardian che si sta valutando anche la possibilità di ridurre il tempo delle partite. "Non sappiamo cosa ci riserva il futuro - le parole del n.1 della Professional Footballers' Association -. Quelle che conosciamo sono le proposte che ci sono state presentate: partite a porte chiuse, giocate in campi neutri, più sostituzioni e tempi della durata inferiore ai 45 minuti. Sono molte le soluzioni prese in considerazione". Spetterà ai giocatori l'ultima parola se riprendere a giocare, una volta che il governo e le autorità sanitarie, in accordo con i rappresentanti del calcio inglese (e della Premier League), avranno messo a punto i dettagli del protocollo per la ripresa dei campionati. Alcuni giocatori, come Sergio Aguero per esempio, hanno però già espresso timori e perplessità sul ritorno in campo. "Aguero è un grande giocatore e ha tutto il diritto di avere una sua opinione - ha commentato Taylor -. Non si tratta di avere paura, ma di essere pienamente informati sui rischi. Una volta che avremo tutti gli elementi, faremo le nostre valutazioni". (ANSA).