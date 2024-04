Sky - Affaticamento muscolare per Jovic. Salta Juventus-Milan

Come se non bastassero le già tante assenze in difesa, per la partita di domani contro la Juventus Stefano Pioli dovrà far fronte ad un'altra importante defezione.

Stando infatti a quanto riportato da Peppe Di Stefano durante l'edizione pomeridiana di SkySport 24, Luka Jovic si è fermato a causa di un affaticamento muscolare. Il serbo ha lasciato il centro sportivo di Milanello pochi minuti fa, e dunque domani non rientrerà fra i disponibili per Juventus-Milan.