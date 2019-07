Correa, non un titolarissimo nella scorsa stagione: 36 presenze in Liga ma solo 1920 minuti

Angel Correa, attaccante dell'Atletico Madrid accostato al Milan, ha disputato 49 gare nella scorsa stagione all'Atletico Madrid, delle quali 36 in Liga. I minuti nella lega, tuttavia, sono stati soltanto 1920, in quanto l'argentino non ha sempre giocato dall'inizio, soprattutto nella seconda parte della stagione. L'argentino ha realizzato 3 reti e servito 2 assist in Liga, gol che salgono a 5 se consideriamo anche la Coppa del Re.