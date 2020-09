Corriere della Sera: "Gigio, Zaniolo, Dybala: quei rinnovi che spaventano i club"

Il Corriere della Sera oggi in edicola si sofferma sul futuro di alcuni big del nostro campionato. Focus sul calciomercato, dunque, in particolar modo su "Quei rinnovi complicati che spaventano i club", come si legge dal titolo. Gigio Donnarumma del Milan, Nicolò Zaniolo della Roma, Paulo Dybala della Juventus: sono solo alcuni dei nomi fatti dal quotidiano, che menziona anche Federico Chiesa della Fiorentina e Lautaro Martinez dell'Inter.