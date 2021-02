Corriere della Sera: "Milano rinata"

Inter in testa alla Serie A con 50 punti, il Milan secondo a una lunghezza. Milano è rinata, sottolinea il Corriere della Sera. Il derby di domenica, dopo tanti anni, vale davvero un pezzo importante di scudetto. La squadra di Pioli, al via della stagione, non sembrava da vertice, ma sul campo ha dimostrato di esserlo; l’Inter sta viaggiando come un treno mentre la proprietà cinese cerca un finanziatore. I tifosi si stanno godendo un anno niente male con la concreta possibilità di finire la stagione in gloria.