Corriere della Sera sulla ripresa della Serie A: "Divisi al traguardo"

"Divisi al traguardo", scrive il Corriere della Sera in apertura della sua sezione sportiva, a pagina 42. Il calcio cerca una tormentata via d’uscita, la data per riprendere è il 13 giugno, ma potrebbe slittare. Gravina della Federcalcio e Dal Pino della Lega di Serie A sono più uniti che mai per la ripresa, ma dietro il movimento è tutt’altro che compatto. Malagò: "Grave non avere un piano in caso di nuovo stop".