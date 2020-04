Corriere dello Sport: "Fair Play, tempi più lunghi per i club"

"Fair Play, tempi più lunghi per i club", titola il Corriere dello Sport. L'UEFA ha ieri modificato le regole relative al Fair Play finanziario per aiutare le società alle prese con l'emergenza finanziaria: non sarà necessario presentare il budget per la stagione 2020-2021. Rimane però l'obbligo del pareggio di bilancio. Un aiuto per le società alle prese con l'emergenza finanziaria legata al coronavirus.