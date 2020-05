Corriere dello Sport: "Lega pronta a staccare l'antenna a Sky"

Niente pubblico negli stadi e nemmeno davanti alle televisioni. È il rischio che corre la Serie A, come è ben intuibile dal seguente titolo del Corriere dello Sport, pubblicato nelle pagine interne dell'edizione odierna: "Lega pronta a staccare l'antenna a Sky". Non solo l'ingiunzione per il saldo dell'ultima rata - si legge - c'è la minaccia di togliere il segnale. La grana diritti TV, mentre con Dazn e Img si va verso un'intesa per la dilazione di pagamento.