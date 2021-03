Corriere dello Sport: "Tomori, una garanzia già in casa"

"Tomori, una garanzia già in casa". È il titolo scelto dal Corriere dello Sport per introdurre l’argomento Tomori, il quale si sta mettendo in bella mostra con la maglia del Milan. "Il club vuole tenerlo ma servono 28 milioni di euro", scrive il quotidiano sportivo della Capitale, ricordando la cifra fissata con il Chelsea per il riscatto del difensore inglese.