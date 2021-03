Corriere dello Sport: "Zlatan titolare per amore e per forza"

"Zlatan titolare per amore e per forza". Il Corriere dello Sport si sofferma su Ibrahimovic in vista della gara in programma allo stadio "Franchi" di Firenze. "Lo svedese non è al meglio ma non ha alternative", scrive il quotidiano sportivo della Capitale: Ibra dovrà quindi stringere i denti e scendere in campo dal primo minuto. I suoi precedenti contro i viola sono benauguranti: "Alla Fiorentina ha già segnato 8 gol".