Corriere di Torino: "Anche Ajax-Milan in fila per Kean. Lui si gode la Juve"

"Anche Ajax e Milan in fila per Kean. Lui si gode la Juve". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Torino. Tutti lo vogliono, ma molto probabilmente - almeno a gennaio - nessuno lo prenderà. La Juventus non è intenzionata a privarsi di Kean, come da recenti esternazioni di Allegri e Paratici. Quest’ultimo è al lavoro con l’agente Raiola per rinnovare il contratto dell’attaccante in scadenza nel 2020.