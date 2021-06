Corriere di Torino - Non solo il Milan: anche la Juve sullo svincolato Mirante

Dopo tre stagioni alla Roma, Antonio Mirante si è svincolato ed ora è in cerca di una nuova squadra: come riporta il Corriere di Torino, l'estremo difensore classe 1983, che ora può essere ingaggiato a parametro zero visto che il suo contratto con i giallorossi scadrà il 30 giugno e non verrà rinnovato, è finito nel mirino sia del Milan che della Juventus.