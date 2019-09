Corriere di Verona: "Macché buu razzisti a Kessié"

Apertura del Corriere di Verona dedicata alle polemiche post Hellas Verona-Milan. "Macché buu razzisti a Kessié, solo fischi contro l’arbitro" scrive il quotidiano in prima pagina. Si accendono le code delle polemiche, attorno alla partita del Bentegodi tra Hellas e Milan, innescate dai cori rivolti a Franck Kessié. Ululati discriminatori, di natura razzista, che in molti giurano di aver sentitoripetutamente e che, dal capo opposto, altri sostengono di non aver avvertito. O meglio, che, se ci sono stati, sarebbero stati subissati dalla maggioranza del pubblico con fischi. La polemica prosegue.