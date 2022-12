Corsa al biglietto per Milan-Tottenham: venduti 20 mila biglietti nelle prime 24 ore

MilanNews.it

Prosegue spedita la vendita dei biglietti per Milan-Tottenham, match valido per l'andata degli ottavi di Champions League in programma il 14 febbraio: come riporta La Gazzetta dello Sport, nelle prime 24 ore di vendita al pubblico dello scorso 16 dicembre sono stati venduti circa 20 mila biglietti. E la corsa a un posto a San Siro continua senza sosta.