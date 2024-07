Corsa al tricolore, Iaquinta: "Napoli candidato allo scudetto, lo metto davanti al Milan"

Nel corso dell'intervista concecca ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore della Juventus e della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006 Vincenzo Iaquinta ha parlato non solo della sua ex squadra, molto attiva nel calciomercato, ma ha anche fatto un pronostico su quella che sarà la prossima stagione di Serie A, con il Milan, che dovrebbe partire dietro tutte le altre big del campionato a detta sua. Queste le sue dichiarazioni.

"Douglas Luiz. E’ nazionale brasiliano e in Premier ha dimostrato di saper fare un po’ tutto. Centrocampista totale: organizza il gioco, si inserisce, fa assist e segna. Il rischio che sia un altro Diego? Fidatevi di me: Diego era fortissimo, con la sua tecnica brasiliana ci lasciava a bocca aperta in allenamento. Purtroppo, dopo un ottimo inizio, non riuscì a mostrare tutto il talento che aveva alla Juventus. Ma il giocatore non si discute. A volte capita: mi viene in mente anche il portoghese Tiago, altro top che da in non brillò ma giocò ad altissimo livello prima e dopo la parentesi alla Juventus. E anche Felipe Melo, tanto per citare un altro brasiliano, era un mediano di livello. Il Napoli non ha le coppe europee? Infatti dopo Inter e Juventus, vedo Conte come candidato per lo scudetto, il Napoli lo metto davanti al Milan. L’Inter riparte con lo stesso allenatore e più o meno con la stessa squadra. Inzaghi si è dimostrato un top e davanti può contare sul miglior attaccante della Serie A: Lautaro".