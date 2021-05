Corsa Champions, tutto in 90 minuti: il calendario dell'ultima giornata. Aspettando gli orari

Novanta minuti per decidere chi parteciperò alla prossima Champions League. È accesissima la corsa per la massima manifestazione continentale: Napoli, Milan e Juventus si sfideranno a distanza nell’ultimo turno di campionato per i due posti a disposizione. Date e orari ancora da comunicare, considerando però che Juve e Atalanta scenderanno in campo mercoledì sera per la finale di Coppa Italia, la corsa Champions si giocherà sicuramente di domenica. Probabilmente al pomeriggio, anche per consentire a Dazn la trasmissione di una delle tre gare più interessanti di giornata.

Corsa Champions: il calendario dell’ultima giornata:

Atalanta-Milan

Bologna-Juventus

Napoli-Verona