Corsa salvezza, sarà sfida tra Spezia ed Hellas. Oggi sarebbe spareggio

Con la salvezza del Lecce, rimangono solamente Spezia ed Hellas Verona a contendersi l'ultimo posto disponibile per rimanere in Serie A. Attualmente a pari punti, finisse oggi il campionato le due squadre andrebbero a giocarsi la permanenza in massima serie tramite spareggio (inutili gli scontri diretti, in cui sarebbe avanti lo Spezia). Rimangono però ancora 90' minuti: Spezia-Roma e Milan-Verona gli incontri conclusivi per le due squadre.