CorSera: "Addio cinesi: Inter-Milan è una storia solo americana". Cardinale non dovrebbe essere presente a San Siro

"Addio cinesi: Inter-Milan è una storia solo americana": titola così questa mattina il Corriere della Sera che riferisce che quello in programma domani sera a San Siro sarà il primo derby di Milano a stelle e strisce. Se i rossoneri sono ormai in mano agli americani da qualche tempo (prima Elliott e ora RedBird), dopo anni con il cinese Zhang alla guida, anche il club nerazzurro è passato nelle mani di un fondo americano, Oaktree.

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, non dovrebbe essere presente domani sera a San Siro per il derby contro l'Inter. La sua presenza sugli spalti per la stracittadina milanese non era calendarizzata, ma non era nemmeno stata esclusa del tutto nei giorni scorsi (il numero uno di RedBird era qui a Milano una settimana fa e aveva visto Milan-Venezia).