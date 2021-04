Toccherà, ancora una volta, al Milan dei senza Ibra. Lo scrive il Corriere della Sera in vista del match contro il Genoa. Non è una novità, sottolinea il quotidiano: quella di oggi, infatti, sarà la partita stagionale numero 46 per i rossoneri, la 21esima senza Zlatan. Ed è un’assenza che pesa, perché il Milan col suo leader in campo è una cosa e senza è un’altra.