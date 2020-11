CorSera - Contro la Fiorentina servirà il miglior Rebic

Senza Ibrahimovic, toccherà di nuovo a Rebic guidare l’attacco del Milan. Come riporta il Corriere della Sera, il croato deve trovare al più presto lo strepitoso stato di forma di prima dell’infortunio. I segnali sono però incoraggianti: contro il Lille, infatti, è arrivato il secondo assist consecutivo, dopo quello a Ibra contro il Napoli. Ora manca solo il gol. Chissà non arrivi contro la sua ex squadra, la Fiorentina, nella quale giocò fra 2016 e 2018 segnando 3 gol in 12 partite.