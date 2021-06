CorSera - Donnarumma-PSG: niente prestito, resterà a Parigi e si giocherà il posto con Navas

Gigio Donnarumma è ad un passo dal PSG, mancano solo gli ultimi dettagli da sistemare e poi potrà firmare un contratto di cinque anni a 12 milioni di euro a stagione. Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, in un primo momento si era spara la voce di una sua possibile cessione in prestito per un anno per evitare dualismi con Keylor Navas, ma alla fine l'ormai ex estremo difensore rossonero resterà a Parigi e si giocherà il posto da titolare con il 34enne costaricano.