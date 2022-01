CorSera - Futuro Ibra: tutto ruota attorno al playoff per il Mondiale

Il Corriere della Sera si sofferma sul futuro di Ibrahimovic, il cui contratto con il Milan scadrà a giugno. Il mese di marzo - si legge - sarà marzo. Molto, se non tutto, ruota attorno ai playoff per il Mondiale: Zlatan vuole a tutti i costi andare in Qatar, per lui sarebbe l'ennesima impresa di una carriera unica. Per arrivarci al meglio avrebbe bisogno di una squadra che disputi un campionato di alto livello, quindi il rinnovo col Milan, a quel punto, sarebbe scontato. Se il sogno sfumasse, tutto potrebbe succedere. Anche un addio al calcio, scrive il Corriere.