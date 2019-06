CorSera - Giampaolo-Maldini, sintonia immediata

Maldini aveva messo subito Giampaolo in cima alla lista. Come riporta il Corriere della Sera, Paolo lo considera l’uomo ideale per un progetto di sviluppo sostenibile. Fra i due la sintonia è stata immediata. Pure Gazidis lo stima, la scintilla è scoppiata dopo Samp-Milan 1-0 del 30 marzo, anche se l’a.d. milanista apprezza parecchio pure la sua abilità nel produrre ricavi: nell’ultimo bilancio della Samp le plusvalenze ammontavano a 55 milioni.