CorSera - Ibra-Sanremo: il programma definitivo dopo la Roma

Il Milan si fida di Ibrahimovic e non ha dubbi sul fatto che metterà al primo posto la squadra anche durante i giorni del festival di Sanremo. Come riporta il Corriere della Sera, la serenità che filtra da via Aldo Rossi non è di facciata. Un programma di massima, in assoluta tranquillità, è già stato stabilito ieri nel corso di una riunione fra Maldini, Pioli e lo stesso Ibra. Quello definitivo, invece, verrà stilato solo lunedì prossimo: Zlatan e il club decideranno come organizzarsi nel dettaglio per la settimana successiva solo dopo l’esito del match con la Roma.