CorSera - Ibrahimovic, umore nero dopo il k.o. con il Porto

"Schiena appoggiata al muro, umore che più nero non si può". Il Corriere della Sera torna sulla sconfitta contro il Porto descrivendo il dopo-gara di Ibrahimovic. La partita è finita da un’ora abbondante - si legge - e il pullman ha il motore acceso da un pezzo, in attesa di riportare la squadra in albergo. Ibra continua a muovere la testa, in silenzio. Firma un paio di autografi, si presta a qualche selfie, ma è il suo sguardo dice tutto: potendo, tornerebbe in campo e rigiocherebbe subito il match contro i portoghesi.