CorSera - Il nuovo Milan prende forma: colpisce l’età dei rinforzi

Prima Hauge dal Bodo, ora Dalot dal Manchester United. E prima di lunedì potrebbe arrivare anche Kabak, difensore dello Schalke. Come riporta il Corriere della Sera, il nuovo Milan prende forma. A colpire non sono tanto i nomi quanto l’età dei giocatori in questione: 20 anni il norvegese, 21 il portoghese, 20 il turco. Insomma, ragazzini. Ma di talento e di enorme prospettiva, nel pieno rispetto delle linee guida di Elliott.