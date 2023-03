CorSera - La Maura. Milan, accordo di programma con Comune e Regione

MilanNews.it

Il Corriere della Sera, edizione Milano, questa mattina ha affrontato il tema dello stadio e della zona de La Maura che sarebbe stata identificata dal Milan come area principe per il progetto di stadio in solitaria. Secondo quanto riportato sulla zona interessate vi sarebbe un vincolo di tipo paesaggistico dal momento che l'ippodromo si trova all'interno del Parco Sud. Per questo motivo il Milan starebbe lavorando a un "accordo di programma" con il Comune di Milano e la Regione Lombardia affinché si superi in variante la possibilità che non si possa costruire uno stadio da ben 70mila posti in un'area verde.