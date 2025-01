CorSera - Lipsia-Okafor: passaggio bloccato per una questione di soldi

vedi letture

Sembrava essere tutto fatto, il giocatore era anche volato in Germania per sottoporsi alle visite mediche con la sua nuova squadra, ma sul più bello il trasferimento è saltato. Noah Okafor ha fatto ritorno a Milano nella giornata di ieri, con il Lipsia che ufficialmente ha fatto saltare il tutto per dei problemi legati ai test fisici dell'elvetico.

Stando a quanto riportato dai colleghi de Il Corriere della Sera, però, più realisticamente l'affare tra il Milan ed il Lipsia, o meglio, tra Okafor ed il club tedesco, sarebbe saltato per una questione di soldi. Questo rappresenta essere un danno per il Diavolo, perché tornando lo svizzero non libererà il posto in rosa destinato a Rashford o Walker, che al momento sono i principali obiettivi.