CorSera - Milan, Adli non convince alla prima da titolare: il francese ha sbagliato troppo

© foto di www.imagephotoagency.it

La grande sorpresa ieri sera a Verona nella formazione titolare del Milan era sicuramente la presenza in campo dal primo minuto per la prima volta in stagione di Yacine Aldi. C'era grande curiosità per vedere il francese che finora ha giocato poco, ma purtroppo l'ex Bordeaux ha sbagliato troppo e non ha convinto del tutto. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.