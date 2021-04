CorSera - Milan, affaticamento muscolare per Ibrahimovic

Dopo aver saltato la sfida di domenica contro il Genoa per squalifica, Zlatan Ibrahimovic rischia di non giocare nemmeno il match di stasera a San Siro contro il Sassuolo: l'attaccante svedese è infatti alle prese con un affaticamento muscolare. Ibra, così come gli altri giocatori in dubbio (Calhanoglu, Bennacer e Theo Hernandez), verranno valutati stamattina a Milanello e poi si deciderà se convocarli o meno. Lo riferisce il Corriere della Sera.