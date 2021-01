Contro il Benevento, vista l’assenza di Ibrahimovic, toccherà nuovamente a Rafael Leao. Come sottolinea il Corriere della Sera, per l’attaccante portoghese (e il suo talento a intermittenza) sarà l’ennesima grande chance. La classe c’è, scrive il noto quotidiano, la costanza per niente. Ok, ha solo 21 anni, ma il Milan corre e non lo aspetterà per sempre.