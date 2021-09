CorSera - Milan, Giroud verso la panchina: il francese ha nelle gambe non più di un tempo

Olivier Giroud aveva iniziato alla grande la stagione, ma la positività al Covid lo ha costretto a fermarsi per una decina di giorni. Il francese è tornato ad allenarsi da un paio di giorni con il gruppo rossonero e ovviamente non può essere al meglio della condizione: per questo motivo, stasera contro il Liverpool, l'ex Chelsea dovrebbe partire dalla panchina visto che nelle gambe ha non più di un tempo. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.