CorSera - Milan, il piano di Elliott sta pian piano prendendo forma

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera in edicola stamattina, il piano di Elliott, che punta sui giovani, su qualche leader esperto e su una gestione finanziaria sostenibile, sta finalmente prendendo forma e sta iniziando a dare i primi risultati. La Roma dei Friedkin, famiglia americana che a giugno ha rilevato da Pallotta le quote di maggioranza del club giallorosso, vede la gestione del fondo statunitense come un modello di business da seguire.