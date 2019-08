CorSera - Milan, le incertezze relative al mercato iniziano a pesare

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, a due settimane dall'inizio ufficiale della stagione 2019-2020, le incertezze relative al mercato iniziano a pesare in casa rossonera: Suso resta o andrà via? Arriverà Correa per sostituirlo? E per prendere l'argentino chi verrà sacrificato? Dopo che è sfumata la trattativa con il Monaco, c'è qualcuno che comprerà André Silva per 30 milioni di euro? In via Aldo Rossi ci sono quindi diversi rebus che andranno risolti il prima possibile.