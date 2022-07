CorSera - Milan, più facile che venga autorizzato un assegno molto importante per De Ketelaere

MilanNews.it

Come riporta il Corriere della Sera in edicola questa mattina, il Milan osserva Charles De Ketelaere, trequartista classe 2001 del Club Brugge. Se da una parte è ritenuta troppo alta la valutazione del Sassuolo per Berardi (30-35 milioni), dall'altra, invece, per uno come il belga è più facile che venga autorizzato un assegno molto importante, sia per una questione di talento, di qualità, sia per una questione anagrafica.