CorSera - Milan, un anno fa la squadra rossonera sarebbe crollata in una partita come quella di ieri a Benevento

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera in edicola questa mattina, in una partita come quella di ieri a Benevento, un anno fa il Milan sarebbe probabilmente crollato, ma ormai quella rossonera è una vera squadra che sa andare oltre le difficoltà e così è arrivato l'ennesimo successo stagionale che permette al Diavolo di restare in vetta alla classifica.