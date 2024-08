CorSera - Thiaw disastroso contro il Torino come nella stagione 23-24. Milan, perché non tenersi Kalulu?

La prestazione di Malick Thiaw contro il Torino è stata molto negativa, addirittura disastrosa secondo il Corriere della Sera che aggiunge che anche nella scorsa stagione il rendimento del difensore centrale tedesco è stato piuttosto deludente. Il noto quotidiano si pone questa domanda che molto probabilmente si sono fatti anche gran parte dei tifosi milanisti: perché non tenersi Pierre Kalulu, anziché lasciarlo in prestito a rivali dirette come Juve o Atalanta per pochi soldi?

Questo il tabellino di Milan-Torino di Serie A:

MILAN-TORINO 2-2

Marcatori: 30’ aut. Thiaw, 68’ Zapata, 89’ Morata, 90+5 Okafor.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dal 83’ Okafor), Tomori, Thiaw, Saelemaekers, Bennacer (dal 59’ Reijnders), Loftus-Cheek; Chukwueze (dal 59’ Theo Hernandez), Pulisic (dal 73’ Musah), Leao; Jovic (dal 59’ Morata);. A disp.: Raveyre, Torriani, Pavlovic, Terracciano, Gabbia. All. Paulo Fonseca.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova (dal 87’Dembele), Linetty, Ricci, Ilic (dal 71’ Tameze), Lazaro (dal 87’ Sazonov); Zapata (dal 71’ Karamoh), Sanabria (dal 60’ Adams). A disp.: Paleari, Donnarumma, Dellavalle, Horvath, Ciammaglichella, Bianay, Njie. All. Paolo Vanoli.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Ammoniti: 45’+2 Vojvoda, 45’+3 Ricci, 57’ Jovic, 88’ Tameze, 88’ Morata, 90’+6 Dembele.

Recupero: 4' 1T, 8’ 2T.