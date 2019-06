Corsi a TMW: "Giampaolo è ormai del Milan, Sarri allenerà la Juve"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Andreazzoli si merita l'opportunità di allenare il Genoa, è una persona speciale e un allenatore che s'è rivelato tardi. Sconosciuto ai più, ma lui all'Empoli ha dato tanto, così come noi abbiamo dato tanto a lui. Come era già successo per Sarri e Giampaolo, col primo che adesso allenerà la Juventus e Giampaolo ormai al Milan. Questo vuol dire che qualcosa di nostro nel calcio ce lo stiamo mettendo. Spero a Genova si trovi bene, ma non credo possa trovarsi bene come ad Empoli".