Corsport: "Decreto Crescita, i rischi nascosti. Giovani italiani sfavoriti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'edizione oggi in edicola del Corriere dello Sport, viene affrontato il tema del Decreto Crescita, la cui modifica sta venendo vagliata in questi giorni in parlamento. Come titola il quotidiano sportivo: "Decreto Crescita, i rischi nascosti". Tra questi ci sarebbe l'eventualità che la distorsione fiscala vada a sfavorire i giovani italiani in favore di quelli stranieri.