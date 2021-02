Corsport - Ibra-Sanremo, ipotesi allenamenti in Riviera. Giocherà con Udinese e Verona

Al momento non c'è nulla di ufficiale e definitivo, ma il Milan sta organizzando al meglio la settimana in cui Zlatan Ibrahimovic sarà impegnato al Festival di Sanremo: fare il pendolare tra la Liguria e Milanello sarebbe troppo stressante e quindi il club rossonero sta pensando di mettergli a disposizione una struttura per allenarsi con un preparatore atletico che lo seguirà personalmente. L'attaccante svedese non lavorerà quindi con i compagni in quei giorni, ma sarà regolarmente in campo sia contro l'Udinese il 3 marzo che contro il Verona il 7 marzo (è il giorno dopo la serata finale del Festival). A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport.