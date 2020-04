CorSport - Il possibile calendario della ripresa: recuperi il 20 maggio, gran finale a luglio

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ipotizza un calendario della ripartenza per la Serie A dopo le indicazioni arrivate in settimane da FIGC e UEFA su ripresa e fine della stagione (3 agosto limite massimo). Questo, ovviamente, virus permettendo. Prima data destinata ai quattro recuperi ancora in ballo, riferiti alla 25^ giornata, fissati di conseguenza a mercoledì 20 maggio. Nel weekend del 23 e 24 maggio spazio alla 27^ giornata di Serie A, tre giorni dopo la 28^ e così via, sempre giocando due volte alla settimane, fino al 2 luglio, quando è stata ipotizzata la giornata conclusiva del massimo campionato italiano. Di conseguenza, le coppe verrebbero disputate successivamente alla fine dei campionati.

20 maggio - Recuperi 25^ giornata

23-24 maggio - 27^ giornata

27-28 maggio - 28^ giornata

30-31 maggio - 29^ giornata

3-4 giugno - 30^ giornata

6-7 giugno - 31^ giornata

10-11 giugno - 32^ giornata

13-14 giugno - 33^ giornata

17-18 giugno - 34^ giornata

20-21 giugno - 35^ giornata

24-25 giugno - 36^ giornata

27-28 giugno - 37^ giornata

1-2 luglio - 38^ giornata