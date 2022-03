CorSport - La Serie A è il campionato più pazzo d’Europa

MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

“Perché è il campionato più pazzo d’Europa”, titola il Corriere dello Sport analizzando i numeri della Serie A 2021-22. “Dal confronto con le precedenti quattro stagioni emerge un dato inequivocabile: meno punti per essere in vetta”, scrive il quotidiano romano, che poi aggiunge: “Si abbassa la media delle prime tre della classe, si accorciano le distanze tre le big e le provinciali. Più equilibrio? Sì. Ma un passo indietro in Europa. Scudetto di nuovo contendibile. Ma i numeri svelano anche una fragilità”.