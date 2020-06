CorSport - Milan, Calhanoglu può rinnovare abbassando l'ingaggio: è stuzzicato da Rangnick

Hakan Calhanoglu piace molto a Rangnick e al turco con cittadinanza tedesca stuzzica l'idea di giocare agli ordini del manager in arrivo in rossonero. Si conoscono dai tempi della Bundesliga e la stima è decisamente reciproca. Anche per questo è iniziata la trattativa per il rinnovo del centrocampista, che ha cambiato procuratore affidandosi alla ISMG International di Gordon Stipic, uno dei più importanti agenti in Germania e nel resto d'Europa. Il giocatore potrebbe abbassare lo stipendio rispetto ai 2,5 milioni di euro attuali allungando però la scadenza che è attualmente fissata nel 2021. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.