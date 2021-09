Corsport - Milan, con la Lazio Florenzi si candida ad una maglia da titolare

In avvicinamento alla gara con la Lazio, il Corriere dello Sport ha ipotizzato un possibile cambio di formazione per il Milan. A causa del tardivi ritorno di domani di Saelemaekers dalla trasferta con la Bielorussia, Pioli potrebbe schierare Florenzi titolare nel ruolo di esterno alto. Per il romano c'è aria di derby con la Lazio e potrebbe trovare il debutto dal primo minuto proprio con i biancocelesti.